Уральский полпред Владимир Якушев вошел в президиум Госсовета

Президент России Владимир Путин внес изменения в состав президиума Государственного совета РФ. В него включены полпред в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, а также губернатор Курганской области Вадим Шумков и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Последний указом президента назначен председателем комиссии Госсовета по направлению «Молодежная политика».

Напомним, Госсовет России – конституционный государственный орган, который определяет основные направления внутренней и внешней политики РФ и приоритеты в социально-экономическом развитии страны. В президиум Госсовета входят 28 человека. В него автоматически включаются те 18 глав регионов, которые возглавляют профильные комиссии органа. Еще 10 человек находятся в президиуме на ротационной основе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 16.11.21

Губернатор: «Жить будем в весьма непростых условиях». / В небе Екатеринбурга появилась зимняя радуга. / Средняя зарплата в Свердловской области достигла 46,6 тысячи рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»