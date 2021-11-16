В Пышме раскрыли схему распила бюджетных денег в Водоканалсервисе

Заместитель директора МУП «Водоканалсервис» в Пышминском округе стал фигурантом уголовного дела о коррупции. По версии следствия, он заключил фиктивный договор поставки с коммерсантом, перечислив на его счет бюджетные деньги. В связи с этим на предприятии прошли обыски.

Как сообщили в областном управлении следственного комитета, высокопоставленный сотрудник МУП подозревается по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». По материалам уголовного дела, фиктивный договор был заключен в апреле 2019 года. Подозреваемый знал, что предприниматель не планирует исполнять свои обязанности. Несмотря на это, на счет ИП поступили бюджетные средства, после чего часть суммы была переведена на счет другого юридического лица. Впоследствии подозреваемый обналичил эти деньги и потратил их на себя.

По информации ТАСС, речь идет о заместителе директора Водоканалсервиса Привалове и бизнесмене Аникине. Они подписали договор на изготовление и установку подземных противопожарных резервуаров на сумму 1,7 миллиона рублей. «Акты выполненных работ были подписаны в тот же день, а резервуары в итоге сделала сторонняя компания в кустарных условиях без необходимых лицензий и других документов. Оставшиеся деньги, а это не менее 1,1 миллиона рублей, были Приваловым и Аникиным обналичены и использованы по своему усмотрению», – сообщил источник издания.

В СК добавили, что в рамках уголовного дела выполняются следственные действия по сбору и закреплению доказательств во взаимодействии с ФСБ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 16.11.21

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