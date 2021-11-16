На Урале нашли шесть кило незаконной струи кабарги (ФОТО)

Уральские таможенники обнаружили контрабанду, которую переправляли в Китай и Корею. Как сообщили в пресс-службе управления, экспортер наладил канал сбыта желез самцов кабарги (небольшого парнокопытного животного) из Иркутской области и Бурятии в Азию. С 2020 года предприниматель по подложным разрешениям Федеральной службы по надзору в сфере природопользования вывез почти 14 килограммов мускуса кабарги. Документы подавались через Уральскую таможню.

На очередной попытке контрабанды иркутскую компанию и поймали, в поставке было шесть килограммов груза. Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов», по которой нарушитель может получить от трех до семи лет лишения свободы.

Струя кабарги в Азии считается целебной, на ее основе изготавливаются лекарственные препараты. Люди верят, что она продлевает жизнь, помогает бороться с заражением крови, повышает иммунитет и даже замедляет развитие ВИЧ. В интернет-магазинах предлагают купить это чудо-зелье по 1500-2000 рублей за грамм.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 16.11.21

Бюджет-2022 принят в первом чтении. / 2600 студентов УрФУ отчитались о наличии QR-кода. / В Пышме раскрыли схему распила бюджетных денег в Водоканалсервисе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»