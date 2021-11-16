В Свердловской области выявлено 726 новых случаев Covid-19

За последние сутки в Свердловской области было выявлено 726 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 230 – в Екатеринбурге.

Как сообщили в региональном оперштабе, состояние 931 пациента оценивается как тяжелое, 591 из них находится в реанимации, в том числе 470 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести в больницах региона – 7 793. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки зарегистрировано 34 случая смерти больных ковидом, всего – 7951.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 16.11.21

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