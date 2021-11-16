Главврачу ковидария случайно вкололи второй компонент вакцины вместо первого

Главный врач больницы № 24 в Екатеринбурге Алексей Малинкин рассказал, как прошёл ревакцинацию. «Пролетели 6 месяцев, как и обещал, повторная вакцинация», – написал он в инстаграме перед тем, как ему сделали прививку «Спутником V».

Правда, спустя несколько часов врач узнал, что ему вкололи второй компонент вместо первого. Это выяснилось, когда медику пришел сертификат о вакцинации на «Госуслуги». «Проверим иммунный ответ», – написал он. И добавил: «В научном познании случай играет не последнюю роль».

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала проходить повторную вакцинацию по истечении шести месяцев. В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что лучше всего прививаться повторно однокомпонентным «Спутником Лайт», однако с его поставками на Урал наблюдаются перебои.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.11.21

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