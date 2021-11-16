В руководстве комитетов заксо произошли изменения в связи с возвращением в депутатский корпус Елены Чечуновой (ЕР).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», она снова заняла тот же пост, что и в прошлом созыве – председателя комитета по молодежной политике, развитию физкультуры и спорта и туризма.

Михаил Зубарев, который руководил этим комитетом в течение месяца, вышел из него и вошел в комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления. Спикер Людмила Бабушкина сообщила, что предложила Зубареву возглавить этот комитет, он согласился. До этого в течение месяца в статусе и.о. комитетом руководил Виктор Якимов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.11.21

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