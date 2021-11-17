Чтобы спастись от порчи, пенсионерка ударилась в инвестирование, отдав мошенникам 700 тысяч

В Екатеринбурге 68-летняя пенсионерка отдала около 700 тысяч мошенникам. Как сообщили в УМВД России по Екатеринбургу, женщина в интернете наткнулась на эзотерический центр, который делает диагностику здоровья человека. Там она сделала заказ. Затем ей позвонил неизвестный и предложил бесплатно провести диагностику в online-формате. Когда пенсионерка согласилась, этот же мужчина сообщил ей, что на нее наложена порча. Для ее снятия нужно перевести на счет, который он назвал, 200 тысяч рублей.

Так как денег на оплату услуг колдуна у женщины не хватило, она обратилась в банки и микрофинансовые организации, и лжецелитель по телефону несколько дней проводил ритуал очищения.

Чтобы расплатиться с кредиторами, женщина вступила в инвестиционную программу. Ее она нашла также в интернете. С ней связалась неизвестная, которая представилась финансовым директором организации, и предложила помочь с инвестициями.

Для этого ей нужно было перевести деньги на счета, которые назвала неизвестная, а после выполнять все ее инструкции. В течение недели пенсионерка переводила деньги. Когда «брокер» сообщил, что возникли трудности с выводом денег и попросил вновь пополнить счет, екатеринбурженка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Ведется расследование.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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