«Медицинская фракция» в думе Екатеринбурга расширяет состав

В гордуме Екатеринбурга хотят изменить правила работы депутатов. Согласно действующему положению, депутат может состоять только в одной депутатской группе. Всего таких групп в думе четыре – «медицинская фракция», «женская фракция», группа содействия развитию Академического района и группа содействия развитию Ленинского района.

Председатель «медицинской фракции» Алексей Вихарев предложил снять это ограничение.

Он пояснил, что сейчас официально в состав группы «Помощь и содействие учреждениям здравоохранения города Екатеринбурга» входят четыре депутата. Еще шесть народных избранников активно помогают больницам Екатеринбурга, но не могут вступить в профильное объединение из-за существующих ограничений. Также есть еще несколько желающих, которые хотели бы принять участие в акциях «медфракции».

Инициативу Вихарева сегодня рассмотрела думская комиссия по местному самоуправлению. Шесть депутатов поддержали предложение, трое воздержались, один голосовал против. Окончательное решение по поправкам в положение «О депутатских группах» будет принято на ближайшем заседании думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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