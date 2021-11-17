Министр здравоохранения назвал территории, где меньше всего привитых от ковида

Глава минздрава Свердловской области Андрей Карлов назвал территории, где меньше всего привитых от коронавирусной инфекции. Он попросил членов заксобрания региона помочь активизировать эту работу.

«Я, уважаемые депутаты, обращаюсь к вам за помощью. Кто курирует у нас Богданович и Сысерть? Поднимите руки. Я хотел бы попросить помощи в плане стимуляции по вакцинации, чтобы больше людей получили прививку. Я ничего преступного не сказал? Я очень прошу тех, кто курирует Кушву и Верхнюю Салду, также помочь в этих городах простимулировать, вместе с местными депутатами помочь главврачам активизировать вакцинацию. Наконец, Арти, Полевской и Нижняя Тура, очень прошу помощи вашей», – сказал министр.

По его словам, в настоящее время в регионе есть 86 медучреждений, которые задействованы в вакцинации, открыто 160 кабинетов и 86 мобильных и передвижных пунктов. «На остатках у нас 350 тысяч доз вакцины, более чем достаточно», – пояснил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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