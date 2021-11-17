В заксо предложили главе минздрава уйти в отставку за слова о безнадежных больных

Главе свердловского минздрава Андрею Карлову предложили уйти в отставку по собственному желанию. Такое заявление сделал депутат ЗССО Армен Карапетян. «У меня на руках есть протокол вашего заседания, в котором вы даете предложение врачам-онкологам перейти на лечение пациентов с дорогостоящих лекарств на более дешевые медикаменты, поскольку эти пациенты, по вашим словам, обходятся бюджету области слишком дорого, а это безнадежные больные. Подчеркиваю, это ваши слова. Мне пояснили врачи, они должны лечить пациентов тем лекарством, которое указал федеральный минздрав в своем стандарте, вы можете прокомментировать ваше предложение?» – попросил Карапетян.

На это Карлов ответил коротко: «Вот сколько денег, столько и песен».

«Если человек до сих пор живет, хочу вам напомнить, как доктор доктору, вы обязаны бороться за жизнь его до конца. Я считаю, это халатность со стороны министра, подниму этот вопрос на уровне Госдумы и Совета Федерации, есть протокол и запись, вам дешевле будет написать заявление об уходе с поста министра по собственному желанию», – подчеркнул парламентарий.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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