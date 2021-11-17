«Скоро придется стоять на коленях и просить у них прощения за то, что не купили им мороженое». Депутат ЕГД считает, что у детей стало слишком много прав

Обсуждение молодежной политики в профильной комиссии гордумы Екатеринбурга сегодня превратилось в спор о правах и обязанностях детей. Депутат Сергей Воронин заявил, что заметил ужасную, на его взгляд, тенденцию – подрастающее поколение перестало уважать старших.

«Раньше в моем детстве была условная игра: взрослые не матерятся при детях, а дети не матерятся при взрослых. Спустя какое-то время пришел этап: дети матерятся тихонечко, а взрослые не обращают внимания. А сейчас мы пришли к тому, что и дети матерятся вовсю, и взрослые, и даже допускаются ситуации, когда дети матерятся со взрослыми. Боюсь, что скоро мы дойдем того, что в недалеком будущем нам придется стоять на коленях и просить у детей прощения за то, что не купили им мороженое. О каком нравственном и патриотическом воспитании можно говорить, если у работающих в этой сфере взрослых нет авторитета для подростков. Сейчас нравственные ориентиры для детей – звезды «Тик-тока», тот же Даня Милохин. Эти звезды транслируют, что можно легко заработать большие деньги, даже не имея образования. Может, нам нужны воспитательные проекты, чтобы научить детей уважительному отношению к взрослым?» – высказался депутат.

Начальник городского управления молодежной политики Юлия Касимова заверила, что с 1 сентября во всех образовательных учреждениях – от детских садов до вузов – заработали некие «программы воспитания». Но об их эффективности можно будет судить только через год. Также она отметила, что сейчас большое внимание уделяется повышению компетенций специалистов, работающих с подростками. Так как дети признают авторитет тех взрослых, которые готовы поддержать их увлечения. В том числе, таким авторитетом может стать и родитель, хотя ему нужно постараться.

Сергей Воронин не согласился, что взрослый должен доказывать свой авторитет для ребенка. «У нас почти во всех школах есть плакаты «Права ученика», и я нигде не видел плакатов «Обязанности ученика». Я, например, сам слышал, как трехлетний ребенок заявил маме: «Ты не имеешь права вести меня в детский сад, потому что я не хочу». Может, надо чаще объяснять детям и правовую ответственность?» – продолжил спорить избранник.

В дискуссию пришлось вступить вице-мэру Екатерине Сибирцевой. «У нас в каждой школе есть нормативные акты, которые разъясняют права и обязанности и учеников, и их родителей, и педагогов. Повесить плакат на стенку – это не даст эффекта. Мы же не в армии. Надо разговаривать с детьми на их языке, и не нужно бороться с «Тик-током». Да, сейчас дети такие, что им нужно разъяснить, почему они должны слушать взрослых. Но ведь дети и слышат, и готовы разделить те ценности, что мы хотим им привить», – отметила вице-мэр.

После заседания Сергей Воронин пояснил, что не готов принимать участие в разработке воспитательных проектов, так как ему не хватает для этого знаний. «Это был мой крик души. Я знаю только, что у нас появляется пропасть в вопросах воспитания детей. Посмотрите, сколько сейчас в YouTube роликов, как дети глумятся над педагогами. Я в свое время боялся на учителя лишний раз посмотреть, он был для меня небожителем! Вот приведу пример. Идет по улице 12-летний мальчик и курит. Я остановил его и сделал замечание. Этот мальчик, глядя мне в глаза и не выбрасывая сигареты, говорит: «Ты не имеешь права запрещать мне курить, мне разрешила мать, хочу и курю. Я не успел больше ничего сказать, потому что меня окружила толпа зевак, и все встали на сторону этого мальчика. Мол, отстань от него, зачем докопался. Вот к чему мы сейчас пришли. И меня это очень беспокоит», – поделился депутат в беседе с «Новым Днем».

Впрочем, доклад администрации города о молодежной политике комиссия гордумы одобрила. Юлия Касимова анонсировала, что бюджет этого направления увеличится до 564 миллионов рублей. Они пойдут на содержание детских районных клубов и проведение мероприятий патриотического воспитания.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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