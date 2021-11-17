Свердловчане в 2021 году стали чаще жениться и разводиться

В 2021 году в сравнении с 2020-м в Свердловской области снизилась рождаемость и повысилась смертность.

В этом году естественная убыль населения в регионе составила 21 465 человек: родилось чуть больше 32 тысяч, а умерло свыше 53 тысяч человек. В 2020 году убыль была меньше – 13 020 человек (родилось около 33 тысяч, а умерло около 46).

Кроме того в этом году снизилось число случаев детской смертности. За 2021 год в регионе умерло 114 детей до года, что на 31 меньше, чем за аналогичный период 2020.

Как сообщает Свердловскстат, также в регионе возросло число браков и разводов, причем практически пропорционально: 22 тысячи браков против 18 тысяч разводов в 2021 году, и 18 тысяч браков против неполных 13 тысяч разводов в 2020. Следовательно, в этом году разводиться стали все же чаще, чем в прошлом.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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