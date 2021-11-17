В думе Екатеринбурга подняли вопрос об уличном освещении дорог к школам

Екатеринбургские депутаты занялись проблемой освещенности подходов к школам. Как выяснилось, в большинстве образовательных учреждений фонари стоят только по периметру территории, а дорога к ним – не освещается. В результате осенью и зимой дети ходят на уроки в темноте. Особенно это актуально для отдаленных территорий.

Вопрос рассматривался сегодня на думской комиссии по образованию. Мэрия Екатеринбурга администрирует 663 здания – это детские сады, школы и центры дополнительного образования. Их территории полностью освещены. В зависимости от финансовых возможностей используются либо фонари, либо прожекторы на крышах, либо оосветительные мачты, отчитался заместитель начальника департамента образования Михаил Ладейщиков. По его словам, во время приемки к новому учебному году претензии по уличному освещению получили только четыре школы, и сейчас этот вопрос решается.

Депутат Сергей Боярский отметил, что только в Ленинском районе есть девять школ, дороги к которым недостаточно хорошо освещены. И в муниципальном бюджете на 2022 год не заложены деньги на эти работы. Любовь Боркова подтвердила, что такая проблема существует и на Уралмаше. Михаил Матвеев предложил переадресовать вопрос уличного освещения комитету благоустройства мэрии, а также пригласить в думу представителей районных администраций. Члены комиссии договорились провести второе заседание по данному вопросу в 2022 году.

«Это важный вопрос для жителей Уральского региона, потому что у нас короткий световой день зимой. Мы услышали из доклада, что есть образовательные учреждения, дороги к которым недостаточно освещены. В плане безопасности это недопустимо. Но тут встает проблема – как осветить весь город? Нужно разработать новую муниципальную программу, и, вероятно, с привлечением также средств областного бюджета. Недостаточное уличное освещение – это проблема многих городов. Особенно, это касается отдаленных территорий», – отметила Любовь Боркова.

Отметим, что вопрос безопасных дорог к школам депутаты поднимали еще в сентябре 2020 года. Тогда выяснилось, что подходы к школам №25, №26 и №82 недостаточно освещены. Депутаты городской думы выезжали на объекты и взяли ситуацию под контроль. С подходами к двум школам вопрос на сегодня удалось решить: сейчас там проводятся монтажные работы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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