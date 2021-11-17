«Автомобилист» потерпел четвертое поражение подряд. Для спасения матча не хватило секунды

Екатеринбургский «Автомобилист» провел первый домашний матч после паузы на Евротур в чемпионате КХЛ. Уральцы проиграли нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 3:4, хотя интрига в поединке сохранялась до последних секунд. Для екатеринбуржцев это поражение стало четвертым подряд. Но «Автомобилист» все еще сохраняет место в восьмерке лучших команд Востока.

Хозяева неплохо начали матч, сразу создав несколько неприятных моментов у ворот «Нефтехимика». Соперник отвечал контратаками, и одна из них увенчалась успехом. На 17-й минуте Булат Шафигуллин переиграл голкипера «Автомобилиста» Владимира Галкина и открыл счет. Но уральцы смогли отыграться еще до перерыва – Райан Спунер забросил шайбу при розыгрыше большинства.

К сожалению, второй период екатеринбуржцы полностью провалили. Начав двадцатиминутку в формате «5 на 4», хозяева пропустили глупый гол от Анселя Галимова. А к середине отрезка счет стал уже 3:1 в пользу «Нефтехимика» благодаря шайбе Егора Попова. Но и на этом проблемы «Автомобилиста» не закончились. В начале третьего периода команда провела шесть минут в меньшинстве, отбиваясь от атак соперника. Проблеск надежды появился лишь к 50-й минуте матча, когда хозяева сократили отставание в счете до минимума. Помогла ошибка нижнекамцев, которые схватили удаление, а Сергей Шумаков удачно реализовал большинство. Но почти сразу «Нефтехимик» отыгрался, неожиданным и точным броском отметился Сергей Купцов.

В концовке периода «Автомобилист» навалился на ворота соперника, но на спасение было слишком мало времени. Стефан Да Коста все-таки отыграл одну шайбу на исходе последней минуты основного времени. В момент финальной сирены в ворота «Нефтехимика» влетела еще одна шайба. Но после видеопросмотра арбитры не засчитали гол екатеринбуржцев, так как он был забит на секунду позже остановки времени игры. Таким образом, «Нефтехимик» отстоял победу, а уральцы лишились очков.

Следующий матч «Автомобилист» также проведет на домашнем льду, 19 ноября предстоит встреча с хабаровским «Амуром».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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