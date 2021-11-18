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Четверг, 18 ноября 2021, 08:28 мск

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При создании концепции набережной Исети учтут мнение горожан

На конкурс по выбору лучшей концепции набережной Исети от улицы Ткачей до улицы Лыжников уже пришло 14 заявок, в том числе от архитекторов Москвы, Екатеринбурга и других городов. Об этом рассказал сегодня на брифинге главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков.

Он отметил, что эта территория с градостроительной точки зрения – очень неоднородна: где-то появляются новые жилые комплексы, где-то проходят путепроводы, где-то есть заболоченные участки. Учитывая это, мэрия решила узнать мнение самих екатеринбуржцев – что бы они хотели видеть на этом участке, нужны ли пешеходные зоны, спортивные площадки, мосты, облицевать ли набережную гранитом или оставить в природном виде. Опрос пройдет на официальном сайте Екатеринбурга (екатеринбург.рф) с 19 ноября по 3 декабря.

Архитекторам – участникам конкурса предложат создать концепцию набережной с учетом мнения горожан. Победитель конкурса будет объявлен до 30 марта 2022 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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