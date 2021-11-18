Дольщикам элитной новостройки в центре объявили о срыве сроков

Покупатели квартир в жилом комплексе «Ленина, 8» в Екатеринбурге, который строится в квартале Сакко и Ванцетти, Попова и Шейнкмана, получили неприятные известия от застройщика – компании Prinzip. Дольщикам сообщили, что фирма не успевает уложиться в сроки, обозначенные в договорах, и ключи уральцы получат позже, чем было запланировано.

Как рассказал «Новому Дню» Александр, покупатель квартиры в одном из домов первой очереди, сдать дом должны по документам уже в конце этого года, точнее – в четвертом квартале. «Судя по другим проектам Prinzip, сдавать будут под конец дедлайна. Мы были к этому готовы, что раньше сроков никто дом не построит, хотя на момент покупки квартиры менеджеры уверяли, что, скорее всего, все произойдет раньше на квартал. Но пандемия, рынок штормит из-за цен на стройматериалы и дефицита рабочей силы, так что было ясно – раньше времени не сдадут. Но вот то, что передача ключей будет задерживаться, это стало неприятной новостью», – рассказал собеседник агентства.

По его словам, в договоре прямо указано, что компания обязана передать квартиры с ключами в течение трех месяцев после ввода в эксплуатацию – то есть не позднее марта 2022 года. «На этой неделе нам позвонили и сказали, что они не успевают. Никаких причин не назвали, кроме того, что в первых двух домах целых 700 квартир, поэтому передать ключи за первый квартал они не успеют. Честно говоря, звучит как полная чушь, о количестве квартир было известно давно, да и Prinzip сдает не первый дом в Екатеринбурге, чтобы отмахиваться такими отговорками», – отметил Александр.

Недавно на стройплощадке жилого дома, который позиционируется как клубный и, как говорят менеджеры Prinzip, «должен составить конкуренцию «Тихвину», произошел серьезный пожар. Клубы черного едкого дыма были видны далеко за пределами центра Екатеринбурга. В ГУ МЧС России тогда сообщали, что горит кровля недостроенного одноэтажного здания, вплотную примыкающего к жилому. Представители Prinzip тогда заверили покупателей, что инцидент с пожаром на стройплощадке никак не скажется на сроках. «Произошло короткое замыкание, как нам сказали, загорелись стройматериалы, а там был гудрон – и он дает такой черный густой дым. Ничего страшного, на сроки никак не повлияет», – сообщила одному из покупателей менеджер компании (копия переписки есть в распоряжении агентства).

Интересно, что компания предлагает своим дольщикам крайне невыгодные условия в дополнительном соглашении – в частности, что изменение сроков не приведет к тому, что с застройщика (в данном случае это ООО «Принцип-проспект») не будут применяться неустойка или другие штрафные санкции.

Владелец застройщика Геннадий Черных сам живет в клубном доме в центре Екатеринбурга, но построенном другой компанией. Его считают приближенным к областному правительству, т.к. несколько лет назад компания Черных помогла решить проблему с обманутыми дольщиками бывшего ЖК «Первый Николаевский» (сейчас – ЖК «Татлин») и достроила комплекс.

Екатеринбург, Елена Сычева

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