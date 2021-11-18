Полиция раскрыла дело «об избиении собаки»

Полиция Новоуральска раскрыла дело об избиении собаки. Прежде в сети появился ролик, на котором неизвестный мужчина избивал бейсбольной битой пса в багажнике машины. Но, как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, собака пыткам не подвергалась.

«Местный житель 1973 года рождения, работающий электромонтером на градообразующем предприятии, является охотником. Собаку породы курцхаар по кличке Мэс Бравес Одиссей он приобрел в 2013 году у официальных заводчиков специально для охоты. Никогда не расставался с ним и тем более не издевался. У питомца есть соответствующий паспорт, он обучен специальным командам и навыкам, неоднократно успешно выступал на всевозможных выставках, за что награждался дипломами. Хозяин бил не собаку, а образовавшуюся наледь на багажнике машины. А со стороны действительно казалось, как будто собаку, которая реагировала соответствующим образом – лаем и визгом на стук», – пояснил Горелых.

По его словам, специалисты клиники «Нововет» осмотрели животное и дали заключение, что не нашли травм, гематом, переломов и повреждений на теле пса.

Екатеринбург, Елена Сычева

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