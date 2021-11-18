Продолжается голосование о необходимости QR-кодов

На сайте «Нового Дня» продолжается голосование о том, поддерживают ли жители России введение QR-кодов в стране. Пока что абсолютное большинство – 91,7% опрошенных – ответили, что это нарушение Конституции РФ и прав граждан. За этот вариант высказались более 165 тысяч человек.

Еще 3,5% опрошенных отметили, что это необходимость, так проголосовали более 6 тысяч человек. Почти 3% участников опроса отметили, что их мнение едва ли будет учтено, а власти сделают все так, как запланировали. За этот вариант проголосовали порядка 5,5 тысячи человек.

Всего в опросе на данный момент приняли участие более 180 тысяч человек.

Проголосовать можно здесь.

QR-коды: за и против

Москва, Екатеринбург, Елена Сычева

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