ФК «Урал» забил на 90 минуте и спасся от поражения в матче с «Крыльями Советов»

Сегодня, 20 ноября, футбольный клуб «Урал» на выезде сыграл в вничью 1:1 с самарскими «Крыльями Советов» в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

На протяжении первого тайма игра была равной. Во второй части игры на 59-й минуте полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский сделал навес в чужую штрафную площадь, а защитник екатеринбуржцев Артём Мамин в борьбе срезал мяч в собственные ворота. Уже в добавленное время полузащитник свердловчан Юрий Железнов замкнул навес Алексея Евсеева и сравнял счёт.

«Мы готовились и тренировались. Если забили гол, значит игру в атаке за это время улучшили. Перед паузой мы в течение 4 матчей не могли забить. «Крылья» – сложная команда, с этим соперником надо играть аккуратно. Мы пропустили быструю атаку и пропустили, но в целом наши ребята справились. После гола нам пришлось перейти на 4 защитника, пошли всеми силами вперёд, открыли ещё большие зоны. Несмотря на это, сыграли мы мобильно, не дали сопернику забить второй мяч. Мы дожали «Крылья» и сравняли счёт», – рассказал после игры главный тренер «Урала» Игорь Шалимов.

С учетом этой игры команда из Екатеринбурга не может победить в Чемпионате России 6 игр подряд. При этом, ничья позволила уральцам с 12 очками подняться на предпоследнее место 15 место в турнирной таблице, обогнав «Химки». Следующую игру 27 ноября свердловчане проведут дома. Они сыграют против «Сочи».

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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