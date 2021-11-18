Екатеринбуржцы стали меньше пить божоле нуво

Екатеринбуржцы стали меньше пить молодое французское вино Beaujolais Nouveau, праздник которого традиционно отмечают в третий четверг ноября. Во многих магазинах не оказалось этой позиции, а сомелье отмечают, что интерес к молодому божоле падает. И это неслучайно.

«Помимо довольно простеньких вкусовых качеств – а божоле нуво это в первую очередь яркое ягодное вино, не требующее сложных закусок, – оно отличается агрессивным нравом, который можно испытать поутру. Даже если вы выпили совсем немного, скорее всего, на следующий день не обойдется без головной боли. Потому что сок бродит отдельно от ягоды, а не вместе, как это обычно бывает, а для остановки брожения в напиток добавляют очень много серы, и от этого-то и болит голова», – рассказала «Новому Дню» сомелье Мария Попова.

По ее словам, божоле нуво – не лучший выбор для ценителей вина, в отличие, например, от божоле вилладж. «Традицию придумали в конце прошлого века для туристов, которые приезжали во Францию, а их зазывали на праздник молодого вина. Фактически популярность божоле – это очень грамотный маркетинговый ход, сделанный четыре десятилетия назад, но приносящий прибыль с каждой бутылки и сегодня», – добавила собеседница агентства.

Впрочем, некоторые рестораны и винотеки все же отметят день молодого вина из винограда «гамэ». Так, в ресторане Panorama.asp сегодня вечером будут подавать дегустационный сет из трех вин, в том числе божоле нуво. За него придется заплатить 1000 рублей. В основном меню также будет три сета к вину – рыбный, мясной и азиатский.

Винотека Соловьева тоже проведет дегустацию, правда, там будет представлено семь видов вина, включая два божоле нуво. За вход на мероприятие придется заплатить 2500 рублей. В ресторане SteakHouse в честь винного четверга предложат скидку 50% на вина в бутылках, в том числе – на божоле нуво. В винотеке Bar Olo никаких особых мероприятий по поводу молодого вина не будет, но в продажу оно поступило.

Екатеринбург, Елена Сычева

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