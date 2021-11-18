В Свердловской области от коронавируса привито 43% населения

43% свердловчан вакцинированы от Covid-19. Как сообщил на брифинге вице-губернатор Павел Креков, в регионе уже привито 1 845 032 человека. В Екатеринбурге первый компонент поставили уже 732 тысячи человек.

Только за сегодняшний день в Свердловской области 20 тысяч человек привились первым компонентом отечественной вакцины «Спутник V», а еще 4 тысячи ревакцинировались.

«Среди вакцинированных небольшой процент заболевших. Если привитый заболевает, переносит заболевание намного легче. Прошу всех не доверять слухам и домыслам. Отечественные вакцины показали свою эффективность. Основная часть привитых не заболела коронавирусом», – подчеркнул Павел Креков.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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