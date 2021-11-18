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Четверг, 18 ноября 2021, 15:38 мск

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Людей старше 65 лет не будут вакцинировать принудительно

Для людей старше 65 лет не будут вводить обязательную вакцинацию.

Как сообщил на брифинге вице-губернатор Павел Креков, сейчас привито около 50% лиц 65+, однако остальных принудительно вакцинировать не будут.

«Если мы вводим такое обязательство, нужно контролировать его выполнение. Действующий закон не позволяет ходить по домам и проверять, привиты ли люди определенного возраста. Поэтому действуем методом убеждения», – пояснил Креков.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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