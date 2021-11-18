В больницах Свердловской области освободилось 1,5 тысячи коек, которые были заняты больными коронавирусом

На Среднем Урале снизилось число стационарных больных Covid-19. За прошлую неделю в больницах освободилось 1,5 тысячи коек. Об этом сказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на брифинге.

«Речь идет о городской больнице №1, где хирургическое отделение вернулось к оказанию основной, профильной для него помощи. Принято решение о возвращении в строй нейрохирургического корпуса больницы № 40. Открывается частично госпиталь ветеранов войн, «Бонум», еще ряд медучреждений», – сообщил заместитель губернатора.

Чтобы закрепить эти положительные изменения, свердловчане должны активно прививаться, добавил Креков.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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