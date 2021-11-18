В школах новогодние праздники пройдут по группам, а в других местах – в Covid-free режиме

Новогодние праздники в Свердловской области пройдут в Covid-free режиме. Как сообщил на брифинге Павел Креков, новогодние мероприятия пройдут как и в прошлом году с соблюдением санитарных мер.

В школах, так как ученики не имеют QR-кодов, праздники будут проходить локально, по группам с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

В театры и на концерты по-прежнему можно будет попасть только по предъявлению QR-кода.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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