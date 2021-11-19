Во время тушения пожара в Екатеринбурге обнаружено тело пенсионера

Во время пожара в многоэтажном доме на улице 8 Марта в Екатеринбурге погиб 75-летний мужчина. Предположительно он задохнулся угарным газом.

Как рассказали в УМВД по Екатеринбургу, пожарные обнаружили тело сегодня в 02:32 и сразу сообщили в полицию. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В СУ СКР по Свердловской области добавили, что по факту смерти мужчины начата проверка. Для определения точной причины его смерти будет проведена экспертиза.

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что пожар в квартире на втором этаже 16-этажного жилого дома начался в 01:43. Из здания эвакуирован 61 человек, в том числе шестеро детей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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