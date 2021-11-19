Свердловчанку наградили посмертно за спасение матери с ребенком

Президент Владимир Путин посмертно наградил 36-летнюю Дарью Агупову из Екатеринбурга медалью «За спасение погибавших».

Как сообщили в департаменте информполитики, 3 июля Дарья Агупова спасла молодую женщину с двухлетним ребенком, которые тонули в пруду под Дегтярском. Дарья бросилась на помощь, неудачно упала, ударилась о каменистое дно и сломала ногу, но все же вытолкнула тонувших на поверхность.

Женщину госпитализировали, но во время операции под общим наркозом из-за осложнений она пережила клиническую смерть. Несмотря на усилия врачей спасти ее не удалось. У Дарьи остался 6-летний сын.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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