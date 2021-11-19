За год продукты в Свердловской области подорожали на 9,5%

На Среднем Урале в октябре ускорился рост цен на мясо, молоко и овощи. Продовольственная инфляция в октябре составила 9,5% в годовом выражении, сообщили в пресс-службе Уральского управления Банка России.

Растущие издержки сельхозпроизводителей влияют на стоимость продуктов в магазине. Так, из-за роста затрат на удобрения, оборудование, упаковку и ГСМ заметно подорожали помидоры и огурцы. По схожим причинам увеличилась стоимость мяса, молока и яиц. После летней засухи в Свердловской области сократился урожай кормовых культур, поэтому фермерам в этом году приходится закупать больше кормов, чем обычно. Также растут затраты на топливо, оборудование и упаковочные материалы – бумагу и пластик.

Впрочем, есть продукты, которые дорожают не так быстро. Это сахар, подсолнечное масло и майонез. «В прошлом году из-за сокращения площадей посадки урожай сахарной свеклы был низким, что вызвало рост цен на сахар. Российские производители сделали выводы: в этом году увеличили посевные площади и нарастили объемы производства. В итоге осенью 2021 года расширение предложения привело к насыщению спроса и замедлению роста цен на сахар», – объяснил экономист Уральского ГУ Банка России Олег Оборин.

Годовые темпы прироста цен на подсолнечное масло тоже замедлились. Это повлияло на стоимость майонеза, основным ингредиентом которого является как раз масло.

В целом потребительская корзина (в нее входят продукты и непродовольственные товары) в Свердловской области в октябре за год подорожала на 8,2%. В Уральской федеральном округе годовая инфляция в октябре составила 7%.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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