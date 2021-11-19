Уралец подрался с охотинспектором из-за проверки машины. Возбуждено уголовное дело

Жителю Режевского района грозит уголовное наказание за конфликт с инспектором охотничьего надзора. Инцидент произошел в октябре, когда сотрудники областного департамента по охране животного мира проводили ночной рейд в окрестностях села Черемисского. У них была информация, что на этой территории браконьеры загоняют животных светом автомобильных фар, чтобы затем охотиться на них.

По данным следствия, инспекторы охотнадзора останавливали автомобили и искали в них незарегистрированное оружие и туши убитых животных. Досмотрев две машины, сотрудники остановили третью. В ней находился 44-летний пьяный мужчина, который начал проявлять агрессию к контролерам, и в итоге подрался с одним из них. В отношении уральца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ – «применение насилия в отношении представителя власти». Решается вопрос о предъявлении ему обвинения, сообщили в областном следственном комитете.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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