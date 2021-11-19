На Урале от коронавируса умерли больше 8 тысяч человек

В Свердловской области за последние сутки зарегистрированы 34 случая смерти от коронавируса. Всего болезнь унесла жизни 8056 жителей региона. Таковы данные Роспотребнадзора.

За минувшие 24 часа подтвержден диагноз «ковид» у 743 человек, всего с момента распротранения инфекции в регионе заболели 171 242 человека.

Екатеринбург, Елена Сычева

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