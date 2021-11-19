Министр транспорта анонсировал строительство Восточного обхода Нижнего Тагила

В Свердловской области планируют построить Восточный обход Нижнего Тагила. Это позволит разгрузить и городской трафик, и дорогу на Салду. Регион формирует соответствующую госпрограмму и будет просить денег из федерального бюджета на ее реализацию. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал министр транспорта Свердловской области Василий Старков.

Он также уточнил, что реализация госпрограммы начнется в среднесрочный период, но точный год не назвал. Ориентировочная стоимость работ – порядка 5 миллиардов рублей, но цифра будет корректироваться. Министр отметил, что до этапа строительства необходимо подготовить проект территории, сделать дорожную карту, это и есть ближайшие планы на будущее. А что касается непосредственно строительства, то много будет зависеть от федерального финансирования. «Пока ни сроки, ни стоимость я не готов назвать», – добавил Старков.

Около десяти лет в Свердловской области обсуждается строительство Восточного обхода Нижнего Тагила, несколько лет назад даже начинались предпрооектные работы, власти говорили о скором начале стройки, но проект до сих пор не реализован.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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