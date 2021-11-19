На свердловских «трассах смерти» построят полосы обгона

Свердловская область снова провалила целевые показатели по безопасности на дорогах. Предполагалось, что за год в ДТП погибнут не более 320 человек, однако такое число смертей зарегистрировано уже к сегодняшнему дню. В регионе произошло почти 2,5 тысячи аварий, это больше, чем год назад.

По словам заместителя начальника отдела надзорной деятельности УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Леонида Лиханова, основные причины смертности – выезд на встречку (101 смерть), несоответствие скорости дорожным условиям (92 погибших), наезды на пешеходов (скончались 72 человека). Сотрудник ГИБДД заметил, что ремонты дорог, улучшение покрытия без работ по разделению встречных потоков только приведет к увеличению тяжести ДТП. Причем проблема в региональных трассах – на федеральных трассах погибших стало на 12% меньше. Самые жуткие дороги – это Серовский тракт (участок в сторону Серова после Нижнего Тагила), трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск и Екатеринбург – Полевской.

Минтранспорта видит два варианта решения проблемы. В регионе двухполосные дороги начнут расширять и строить третью полосу, предназначенную для обгона. Первые такие участки появятся на 26-37 километрах трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск. В ближайшее время объявят торги. Как рассказал сегодня на пресс-конференции министр транспорта Свердловской области Василий Старков, в планах до 2024 года сделать полосы для обгона и на других региональных направлениых, но пока безопасность движения на двухполосных участках будут обеспечивать за счет тросовых ограждений.

Что касается федеральных трасс, уже в следующем году вся дорога до Челябинска будет четырехполосной, начальник ФКУ «Уралуправтодор» Александр Бедусенко пообещал, что доехать можно будет за два часа. До 2024 года четырехполосной станет магистраль до Тюмени, за это же время федеральную трассу до Первоуральска расширят до шести полос. А вот делать четырёхголосную дорогу до Кургана в планах нет – по словам Бедусенко, движение там не столь интенсивное.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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