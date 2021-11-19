«Автомобилист» всухую обыграл «Амур»

Екатеринбургский «Автомобилист» прервал серию поражений уверенной победой над хабаровским «Амуром». Матч прошел сегодня вечером на арене КРК «Уралец», хозяева выиграли со счетом 4:0. В составе «Автомобилиста» отличились Степан Хрипунов, Шейн Принс, Алексей Макеев оформил дубль. Вратарь Дмитрий Шикин заработал второй шат-аут в сезоне.

«Мы хорошо начали матч с первых же секунд, и это позволило и в дальнейшем играть хорошо. Мне понравилось, как сегодня действовали спецбригады. Гол в большинстве в третьем периоде позволил на позитиве закончить этот матч», – прокомментировал на пресс-конференции главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс.

На вопрос, был ли разговор с командой после поражения от «Нефтехимика», специалист заметил, что проблем с мотивацией у игроков нет. «Мне не кажется, что в прошлом игре команда была не мотивирована. Там повлиял гол, пропущенный в большинстве. И «Нефтехимик» во втором периоде смотрелся лучше как команда, а мы смотрелись лучше в третьей периоде. Я не вижу проблем с мотивацией. Сегодня играли так же», – подчеркнул тренер.

Следующую игру «Автомобилист» проведет на домашнем льду против лидера «Востока» – магнитогорского «Металлурга». Матч состоится 21 ноября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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