В Таборах на пожаре погибли двое детей

Этой ночью в Таборах загорелась квартира в деревянном доме. В огне погибли двое детей – 3 и 10 лет. Их мама с еще одним ребенком успели спастись.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, горела квартира в доме на две семьи, соседи эвакуировались, а в той квартире, откуда пожар начался, находилась мама с тремя детьми, их отец был на вахте. Это многодетная и неблагополучная семья. «Семья, о которой идёт речь, имеет на иждивении пятерых несовершеннолетних детей: Ксению, 2004 г.р., Анатолия, 2005 г.р., Дарью, 2011 г.р., Софью, 2013 г.р. и Александру, 2018 г.р. Все они жили в трёхкомнатной квартире. Мама работает уборщицей в школе, ранее она дважды судима по ч.1 ст. 116 УК РФ – Побои, неоднократно привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ – Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. По этой причине состоит на учёте в ПДН территориального ОВД», – рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Отец детей, мужчина 1979 года рождения, тоже имеет судимости: один раз за мошенничество, дважды за кражи, ещё один раз за угон транспорта и четыре раза – за побои. Он тоже состоял на учёте в службе участковых уполномоченных. Двое старших детей, Ксения и Анатолий, в момент пожара находились не дома – они учатся в учреждениях с постоянным проживаниям.

Возможно, пожар начался из-за неисправной печки – в дымоходе трубы была большая щель, предположительно, из нее вылетела искра. В СУ СК по Свердловской области отметили, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Таборы, Людмила Прокофьева

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