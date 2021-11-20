В Екатеринбурге загорелся цех деревообработки (ФОТО)

В Екатеринбурге ночью горел цех деревообработки на улице Бурильщиков. Сообщение о пожаре поступило около половины первого ночи, а открытое горение удалось ликвидировать только к 4 часам утра.

Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, огонь быстро распространялся из-за материалов, находящихся в здании, а также из-за ветра. Огонь распространился на 1300 квадратных метров, в цеху рухнула крыша. На месте работали 74 человека и 12 машин. Чтобы справиться с пожаром, пришлось прокладывать 3 магистральные линии для подачи воды, их общая протяженность составила 1080 метров. А для мониторинга ситуации поднимали беспилотник.

В 3:53 пожар локализовали, идет прошивка и разбор сгоревших конструкций. Информации о пострадавших нет.

Фото ГУ МЧС по Свердловской области

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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