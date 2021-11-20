На Среднем Урале установлен новый коронавирусный рекорд

В Свердловской области – новый рекорд по числу заражений коронавирусом. За последние сутки подтвердили 749 случаев заболевания, из них 194 – в Екатеринбурге. Таким образом, за полтора года было зафиксировано уже 171 991 случаев.

«Состояние 1093 госпитализированных оценивается как тяжелое, 584 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 486 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 7 013. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в оперштабе. Зарегистрировано 37 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 8 093.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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