Из-за метели в Екатеринбурге произошло три десятка ДТП

В Екатеринбурге из-за непогоды произошло 29 аварий на дорогах, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города. «Сотрудники ГИБДД проводят проверки содержания улично-дорожной сети на предмет своевременной расчистки проезжей части от снега, образования зимней скользкости. Оказывают помощь в проезде снегоуборочной техники по дорогам города», – отметили в ведомстве.

Там призвали соблюдать правила дорожного движения, выбирать пониженную скорость, избегать резких маневров – торможений и перестроений, исключить рискованные обгоны. «Следует увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, быть готовыми снизить скорость или остановиться в случае появления на дороге пешеходов. Строго выполнять предписания дорожных знаков. Особое внимание следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам», – добавили в ГИБДД Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Сычева

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