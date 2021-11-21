Под Тагилом в ДТП погибла 87-летняя женщина (ФОТО)

На трассе под Нижним Тагилом в ДТП погибла пожилая женщина, пассажирка «Волги». За рулём был 57-летний мужчина. Он ехал со стороны поселка Старатель в направлении Николо-Павловского, но не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Водитель получил перелом бедра и был госпитализирован, в его пассажирка, 87-летняя, получила травмы, несовместимые с жизнью, она скончалась на месте происшествия.

Сотрудники областной ГИБДД выяснили, что почти за 40-летний стаж водитель нарушал правила лишь дважды. «В каком состоянии мужчина управлял автомобилем, будет установлено после проведения экспертизы в медицинском учреждении.В настоящее время по факту ДТП проводится расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина аварии», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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