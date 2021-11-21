«Автомобилист» проиграл лидеру КХЛ на домашнем льду

Екатеринбургский «Автомобилист» потерпел «сухое» поражение от магнитогорского «Металлурга». Встреча в КРК «Уралец» завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей.

«Металлург» и «Автомобилист» являются самыми результативными командами в Восточной конференции, то есть, забивают больше всех шайб. Но в турнирной таблице занимают разное положение: магнитогорцы возглавляют восьмерку сильнейших команд, екатеринбуржцы балансируют на границе попадания в плей-офф. Все из-за того, что «Автомобилист» еще и много пропускает голов.

В сегодняшнем матче эта разница между командами сыграла решающее значение. Хозяева неплохо начали стартовую двадцатиминутку, но пропустили шайбу уже на 4-й минуте. Егор Яковлев бросил от синей линии и попал под перекладину ворот Дмитрия Шикина. Это не помешало «Автомобилисту» провести несколько опасных атак, но екатеринбуржцам не хватило удачи и завершающего точного броска. Зато «Магнитка» воспользовалась своими моментами, и на 48-й минуте Анатолий Никонцев после ошибки защитников «Автомобилиста» забросил вторую шайбу. Третья шайба «Металлурга» влетела в пустые ворота хозяев уже в концовке третьего периода.

«Сегодня была настоящая битва двух команд. Мне понравилось, как мы смотрелись первые 40 минут. Отличная игра, у нас были хорошие моменты, чтобы открыть счет. К сожалению, этого не получилось. Третий период мы начали немного скомкано, упустили преимущество, дали сопернику больше пространства, он этим воспользовалось и смог увеличить счет. А нам так и не удалось забить. Несомненно, ошибки защитников повлияли на результат матча. У нас было много возможностей сравнять счет, в том числе при розыгрыше большинства. И конечно, такие ошибки перечеркнули все старания в атаке», – прокомментировал итоги игры главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс.

Следующие три игры екатеринбургский клуб проведет на выезде: команда сыграет с «Амуром», «Адмиралом» и «Сибирью». На домашний лед «Автомобилист» вернется уже в декабре.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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