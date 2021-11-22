ФСБ нашла у екатеринбуржца склад боеприпасов и наркотики (ФОТО)

У жителя поселка Красный на окраине Екатеринбурга найдены два артиллерийских снаряда, 180 взрывателей, патроны различного калибра и наркотики.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области, в отношении мужчины возбуждено три уголовных дела: за незаконные приобретение, передачу, сбыт и хранение взрывчатки, оружия и наркотиков.

Вынесение обвинительного приговора ожидается в декабре 2021 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»