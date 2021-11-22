Непривитые от ковида болеют в 13,5 раза чаще привитых

Не привитые от коронавируса заболевают в 13,5 раза чаще, чем привитые.

Как сообщил на брифинге главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских, из 100 тысяч привитых заболевает 313 человек, а среди непривитых – 4400. Таким образом не вакцинированные свердловчане заболевают ковидом в 13,5 раза чаще вакцинированных.

«Ни одна из вакцин не дает стопроцентной защиты от заболевания, – пояснил Козловский. – У определенных привитых людей антитела совсем не вырабатываются, но риски заболеть гораздо ниже. Даже привитые от кори заболевают примерно в 10% случаев».

Кроме того, по словам врача, прививка помогает перенести заболевание в легкой форме, так как в реанимации практически нет привитых людей.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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