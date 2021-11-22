Свердловский Роспотребнадзор: данных о смертях заболевших после прививки нет

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских заявил, что Роспотребнадзор не имеет информации о смертельных случаях пациентов с ковидом, которые ранее были вакцинированы.

«Мы не имеем информации по смерти от коронавирусной инфекции вакцинированных. Есть единичные случаи, когда люди, получив частично или полностью компонент, к сожалению, скончались, как правило, от сопутствующих тяжелых заболеваний. Каждый случай рассматривается комиссией минздрава отдельно. Будут сделаны определенные выводы и обнародованы», – отметил Козловских сегодня на брифинге. По его словам, всего 0,3% привитых жителей области заболели Covid-19.

На сегодняшний день в Свердловской области первым компонентом вакцины привились 1,8 миллиона человек, завершили курс вакцинации 1,4 миллиона человек. По данным Дмитрия Козловских, охват вакцинацией составил 43,1%. Нужно достичь уровня 80%.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

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