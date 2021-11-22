Из-за снегопадов в выходные произошло более 200 аварий, 5 человек погибли

В Свердловской области за снежные выходные зарегистрировано более 200 ДТП. Пять человек погибли, еще 49, включая детей, получили разные травмы. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательнее на дорогах, потому что метели на этой неделе продолжатся.

«За прошедшие выходные в Свердловской области в результате ДТП 5 человек погибли, еще 49 получили травмы, среди пострадавших трое несовершеннолетних. Кроме этого, произошло около 200 аварий, в результате которых транспортные средства получили механические повреждения. Причинами большего числа этих ДТП стали несоответствие скорости дорожным условиям, опасные и необдуманные маневры на заснеженных дорогах», – прокомментировали в управлении ГИБДД по Свердловской области.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации Екатеринбурга, за выходные коммунальщики вывезли с улиц города больше 20 тысяч тонн снега. Уборка идет в круглосуточном режиме – улицы чистят 296 рабочих и 194 спецмашины. Однако, по данным Гидрометцентра, снег будет идти и сегодня, и в ближайшие дни. Синоптики прогнозируют в Екатеринбурге слабый снег, а по области – местами умеренный и метели. Осадки продолжатся как минимум до среды.

В Госавтоинспекции начинающим водителям советуют вообще отказаться от поездок на личном транспорте. Всех остальных просят не гонять, не совершать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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