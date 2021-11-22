Медицинская фракция ЕГД помогла больницам с поиском волонтеров и вакцинацией (ФОТО)

Депутаты медицинской фракции Екатеринбургской гордумы помогли руководителям больниц с поиском людей, которые смогут выполнять некоторые функции медперсонала.

Например, депутат Михаил Вечкензин предоставил двух волонтеров для работы в поликлинике в Компрессорном микрорайоне: они помогают медикам заносить в компьютер данные результатов анализов.

«С просьбой помочь ко мне обратилось руководство медучреждения. Рассказали, что в последнее время из-за пандемии коронавируса возросла работа по приему анализов и тестов. Сотрудник, который раньше обрабатывал результаты, заносил их с бумаги в компьютер, с трудом справляется с возросшей нагрузкой, поэтому нужна помощь. Предоставил и оплатил работу двух человек, которые помогают делать эту работу, а также выполняют другие поручения врачей и руководства поликлиники», – рассказал Михаил Вечкензин.

Также он передал поликлинике новую партию бланков, на этот раз – более 10 тысяч штук. Ранее он уже оказывал подобную помощь. В день на прививку в эту поликлинику приходят около 100 человек, поэтому бланки расходятся быстро.

Лидер медфракции Алексей Вихарев организовал работу волонтеров в подшефной городской больнице № 23. Уже несколько месяцев трое волонтеров выполняют разные поручения медперсонала больницы: разносят документы по кабинетам, помогают пациентам сориентироваться в больнице, в стационаре разносят еду, моют полы, если требуется. Помощники работают и в ТРК «Веер Молл», где уже третью неделю ежедневно проходит вакцинация населения. Кроме того, началась ревакцинация тех, кто впервые привился летом в рамках акции «Вакцинация в каждый двор» в выездных пунктах, организованных депутатами медфракции во дворах жилых домов и в своих приемных.

«Медицинская фракция занимается тем, чтобы облегчить жизнь медикам, сделать максимально доступной и удобной вакцинацию для наших граждан. Мы предоставляем оборудование, организуем места для вакцинации, если требуют обстоятельства, то привлекаем волонтеров и обеспечиваем охрану. Люди это ценят, благодарят и приходят к нам ревакцинироваться. Мы планировали привить до конца года 20 тысяч человек, на сегодня эта цифра около 16 тысяч. Уверен, что запланированные 20 тысяч мы скоро достигнем, а, может быть, даже и превысим эту планку», – прокомментировал Алексей Вихарев.

Работу пунктов вакцинации в Пионерском и Юго-Западном микрорайонах организовал депутат медфракции гордумы Дмитрий Николаев. Прививки в теплых помещениях, предоставленных депутатом, ставили квалифицированные врачи ЦГКБ №7. На днях Дмитрий Николаев передал в ЦГКБ №7 СИЗы (50 тысяч одноразовых медицинских масок и 10 тысяч перчаток разных размеров) и 40 комплектов ПЦР-тестов.

«Наши медики ежедневно находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Убежден, что людям, спасающим тысячи жизней ежедневно, необходимо помогать настолько, насколько это возможно. Надеюсь, переданные мной СИЗы помогут докторам в работе», – прокомментировал депутат Дмитрий Николаев.

Переданные больнице СИЗы предназначены для медработников. ПЦР-тесты нужны для исследования пациентов, которые поступают на лечение.

«Сегодня в нашей больнице оказывается плановая врачебная помощь, прием и лечение коронавирусных больных не ведется. Тем не менее нам нельзя допустить занос инфекции в отделение, поэтому проводим большую профилактическую работу. Переданные нам тесты на ковид и средства индивидуальной защиты нужны ежедневно и в больших количествах. Благодарим Дмитрия Николаева и медфракцию за помощь», – отметил главный врач ЦГКБ №7 Евгений Барац.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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