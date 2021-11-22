На Урале провели крестный ход против коронавируса (ФОТО)

На Урале прошел крестный ход против коронавируса. Верующие из Краснотурьинска приняли участие в противовирусном молебне возле собора Максима Исповедника. «Молебен о преодолении эпидемии был рекомендован патриархом Московским и всея Руси Кириллом», – уточнили в храме.

После верующие совершили автопробег по улицам города на нескольких машинах, в которых везли иконы, посвященные Богородице, – «Взыскание погибших», «Всецарица», «Казанская», «Неупиваемая Чаша». Затем священники окропили въезды в Краснотурьинск святой водой.

«Идея провести очередной автомобильный крестный ход против коронавируса появилась после многочисленных обращений верующих. Потому что есть такая традиция – если случается эпидемия, выходить с иконами, обращаться к Богу и Пресвятой Богородице, чтобы они отвели болезнь», – сказал протоиерей Андрей Лимонов.

Фото: сайт собора Максима Исповедника

Екатеринбург, Елена Сычева

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