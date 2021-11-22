Пульмонолог назвал самую эффективную вакцину против Covid-19

Врач назвал «Спутник V» самой эффективной вакциной от коронавируса. Игорь Лещенко – главный внештатный пульмонолог минздрава Свердловской области объявил, что самым эффективным способом предотвращения распространения ковида является вакцинация.

«Мой совет – это, конечно, две дозы «Спутника V» и через шесть месяцев «Спутник Лайт», – сообщил Лещенко сегодня на пресс-конференции. – Противопоказаний практически не существует. Прививаться нужно и от ковида, и через месяц от гриппа».

«Спутник Лайт», по мнению специалиста, подходит тем, у кого хороший иммунитет, однако так как проверки состояния иммунной системы перед вакцинацией не проводятся, Игорь Лещенко считает более надежной защитой все же «Спутник V».

Екатеринбург, Мария Зыкова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»