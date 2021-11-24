Полпред Якушев ушел на самоизоляцию накануне пресс-конференции по итогам года

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев ушел на самоизоляцию – в его окружении был выявлен подтвержденный случай коронавируса. Информацию «Новому Дню» подтвердили в аппарате полпреда.

Отметим, что завтра Якушев должен был провести большую пресс-конференцию по итогам 2021 года. В списке тем значились и «планы перехода к постпандемийному периоду». О новой дате и времени пресс-конференции будет объявлено позднее.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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