Россельхознадзор разрешил ввезти на Средний Урал тонну зараженных киви

Агрономы Россельхознадзора по Свердловской области выявили тонну зараженных киви. Плоды прибыли из Ирана.

При досмотре на границе специалисты обнаружили в фрукте вредителя – тутовую щитовку. Это один из наиболее опасных вредителей плодовых культур, но для человека она безвредна.

Также в ведомстве уточнили, что высокий риск заражения возникает при транспортировке посадочного материала, а при перевозке плодов риск занесения насекомого низкий. Поэтому ведомство ввоз киви разрешило. Однако, как пояснили «Новому Дню» в Россельхознадзоре, предприниматель, закупивший продукт, должен будет либо обеззаразить фрукты, либо сжечь.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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