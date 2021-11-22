Реабилитацию после ковида прошло 44% переболевших свердловчан

За время пандемии лечение в центре респираторной реабилитации пациентов прошло 44% переболевших ковидом.

Этот центр существует на базе «Новой больницы» и руководит им заведующая пульмонологическим отделением Наталья Эсаулова. Центр реабилитации ковидных больных работает с июля 2020 года, за это время помощь получили более 13,5 тысячи пациентов.

По словам Натальи Эсауловой, симптомы, с которыми больные обращаются в центр, неоднородны, хотя изначально центр был нацелен на реабилитацию пациентов с повреждениями легких. Сейчас в центре работает мультидисциплинарная бригада, которая помогает пациентам с самыми разнообразными последствиями ковида – от утомляемости до инсульта.

Как сообщает научный руководитель клиники медицинского объединения «Новая больница» Игорь Лещенко, реабилитация нужна и тем, кто перенес болезнь в легкой форме (20-25% больных, когда температура тела меньше 38 °C), и тем, кто в тяжелой (7,7% от общего количества заболевших, когда температура тела больше 38 °C). Однако в первом случае будет достаточно вести здоровый образ жизни, нормализовать питание и отказаться от курения, когда во втором пациентам необходима помощь специалистов: кардиологов, пульмонологов, психологов.

По сообщению врача, при реабилитации пациентам нельзя пить антибиотики, самостоятельно заниматься дыхательной гимнастикой после поражения легких, а для восстановления обоняния нужно обращаться к лору. Кроме того, Игорь Лещенко подчеркивает, что в настоящий момент лекарства от ковида, безопасного и клинически протестированного, не существует.

Как сообщает Наталья Эсаулова, курс реабилитации можно пройти по полису ОМС. Чтобы записаться, необходимо получить направление от терапевта, затем позвонить по номеру телефона центра, который указан на сайте «Новой больницы», и ответить на вопросы врача. Кроме того, на сайте больницы проводятся вебинары, где разбираются основные принципы постковидного синдрома.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»