В Свердловской области 431 пациент с коронавирусом находится на ИВЛ

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 746 новых случаев Covid-19, в том числе в Екатеринбурге – 186 случаев. Оперштаб зарегистрировал 32 смерти пациентов. Всего с начала пандемии болезнь унесла жизни 8 161 свердловчанина.

Число тяжелых пациентов с коронавирусом медленно снижается. На 22 ноября в больницах находятся 898 таких больных, из них 431 человек подключен к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней тяжести госпитализированы 6925 больных. Остальные зараженные находятся в удовлетворительном состоянии. За сутки врачи выписали 497 человек после лечения.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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