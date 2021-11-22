Каток в парке Маяковского откроется уже на этой неделе

Каток в ЦПКиО им. Маяковского в этом году откроется раньше обычного, уже 26 ноября, в 17:00. Он разместится в фан-зоне и займет 11 тысяч кв. м.

В пресс-службе парка сообщили, что для посетителей приготовили 1000 пар фигурных и хоккейных коньков от 26 до 48 размера напрокат. Прямо на льду будет работать фудкорт с корнерами и фудтраком.

Цены остались на уровне прошлого года: выход на лед – от 100 до 250 руб. в зависимости от дня недели и времени посещения, прокат коньков – 200 руб./час. Для выхода на лед нужно приобрести карту, она пополняемая – ей можно пользоваться весь сезон, все карточки с прошлого сезона также действительны. В павильоне проката необходимо быть в маске и соблюдать дистанцию.

Время работы катка – понедельник с 17:00 до 22:00, вторник-четверг с 10:00 до 22:00, птпятница-воскресенье с 10:00 до 23:00. По выходным и праздникам выход на лед будет закрыт с 14:00 до 15:00 для подготовки к вечернему катанию.

Ледовый городок в парке появится в первой половине декабря. Его особенностью станет горка с искусственным покрытием высотой с пятиэтажный дом. На ней будет три ската разной высоты для детей и взрослых, а специальные бублики будут подниматься на подъемнике – не нужно будет самостоятельно нести их наверх.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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